Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО

В Воронежской области реализуется комплексная система поддержки семей с детьми, включающая более 40 специализированных мер. На их предоставление в 2026 году предусмотрено свыше 8,3 млрд рублей, в том числе около 7,1 млрд рублей — из областного бюджета. В 2025 году льготами в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» было охвачено почти 80 тыс. воронежских семей, а региональным проектом «Многодетная семья» — более 28 тыс. семей. По итогам минувшего года Воронежская область была отмечена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации среди субъектов, в которых зафиксирован рост рождаемости. Также область вошла в топ-10 регионов России по качеству жизни многодетных семей по версии АНО «Агентство стратегических инициатив».