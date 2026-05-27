Воронежская область вошла в топ-20 лучших практик промтуризма в России

Российско-китайский форум промышленного туризма состоялся в Благовещенске 25−26 мая. Мероприятие собрало делегации из 40 регионов России, а также представителей Беларуси и КНР. Делегацию Воронежской области возглавил министр промышленности и транспорта региона Сергей Хлызов, сообщили в региональном правительстве. В ее состав вошли представители НВ АЭС, филиала АО «Ил» — ВАСО, компании «ИНТЕЛКА» и тепловозоремонтного завода.
На торжественной церемонии награждения лучших проектов программы «Открытая промышленность» Воронежская область была отмечена рядом дипломов, в том числе за развитие кооперации и экспорта знаний в номинации «Перспектива промышленного туризма». Регион принимает участие в акселераторе «Открытая промышленность» второй год и уже стал финалистом и вошел в топ-20 проектов. Это достижение подчеркивает растущий интерес к промышленному туризму в регионе и его потенциал для дальнейшего развития.
Сергей Хлызов назвал промышленный туризм драйвером комплексного развития, который формирует не только имиджевую составляющую региона, но и помогает решать кадровые задачи и укреплять экономику.
"Акселератор позволил выстроить системную работу: мы воспользовались методиками АСИ, сформировали экспертный подход к оценке и заложили фундамент для развития промышленного туризма в Воронежской области, который становится все более значимым направлением для развития нашего региона. Благодаря ему появляются новые точки притяжения для молодежи и укрепляются связи между предприятиями, властью и обществом, — отметил министр.
На форуме Воронежская область представила пилотный проект «Академия промышленности». Изначально он был задуман как региональная версия федеральных практик, но затем превратился в уникальный инструмент для решения узконаправленных, точечных задач и приобрел прикладной характер. В рамках «Академия промышленности» деловые дискуссии переносятся с форумных площадок на реальные производственные объекты, что позволяет участникам не только обсуждать проблемы, но и видеть, как они решаются на практике.