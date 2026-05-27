Нижегородские команды стали призерами Всероссийской любительской лиги следж-хоккея

Две нижегородские команды стали призерами второго сезона Всероссийской любительской лиги следж-хоккея (6+). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале.
Команда «Штурм» стала бронзовым призером в чемпионате среди ветеранов специальной военной операции, а воспитанники «Торпедо-следж» взяли серебро в детско-юношеских соревнованиях.
По словам Никитина, адаптивной физкультурой и спортом занимаются свыше 40 тысяч нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья. Следж-хоккей является одним из наиболее популярных направлений, особенно — среди ветеранов СВО.
«Вместе с нижегородским филиалом фонда “Защитники Отечества” и региональным Минспорта мы создаем условия, чтобы наши герои, вернувшиеся с СВО, находили себя в этом виде спорта и в других адаптивных дисциплинах. Забота о людях, которые нуждаются в поддержке государства и общества в первую очередь, — это основа Народной программы “Единой России”», — подчеркнул глава региона.
Поздравив нижегородские команды с успешным выступлением на соревнованиях, губернатор призвал не останавливаться на достигнутом.
«Уверен, у “Штурма” и “Торпедо-следж” впереди еще много серьезных достижений. Поздравляю спортсменов, тренеров и всех, кто поддерживает команды. Нижегородцы всегда умели бороться до конца и добиваться результата. Только вперед!» — подытожил Глеб Никитин.
Напомним, что нижегородские ветераны СВО прошли переподготовку по профилю «тренер по адаптивному спорту».