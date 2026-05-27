Под Волгоградом снимают фильм про лидера «Сектора Газа»

Дубовский район Волгоградской области в очередной раз стала площадкой для съемок художественного фильма. На этот раз станица Суводская приглянулась авторам картины «Хой» — она посвящена лидеру группы «Сектор Газа» (18+) Юрию Клинских.
Исполнителя главной роли Никиту Кологривого разместили на экоферме, где его особенно удивили необычные для региона обитатели — страусы.
«Здесь только мы и животные», — рассказал актер, известный волгоградцам по роли Кащея в сериале «Слово пацана».
В перерывах между съемками Кологривый раздавал автографы местным жителям, оставляя их на футболках всех желающих.
На съемки в Волгоградской области по регламенту было отведено три дня. В частности, именно дубовский пейзаж станет в фильме фоном для гонок на автомобилях с участием каскадеров.
Ранее в Дубовском районе сняли ленту «Отец».