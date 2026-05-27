«Восстание» в «Октябре» и кун-фу без Брюса Ли: о чём писали газеты 35 лет назад

Продолжая тему кино, хочется отметить большое интервью театрального критика и киноведа Игоря Савостина (1951−2005), опубликованное в газете «Проспект Мира». Савостин был в Калининграде человеком известным. Большой популярностью пользовались его лекции о кино в рамках киноуниверситета, которые он читал в кинотеатре «Октябрь». Однако настоящая слава к Савостину пришла, когда он стал появляться в эфирах только что созданного телеканала «Премьер». Интервьюер — Серж Круа — поинтересовался у Савостина, что изменилось в его жизни после того, как он стал звездой. «На меня обрушились тяжкие испытания, — признался киновед. — Мой номер есть в телефонном справочнике, и в понедельник, среду и пятницу все калининградцы после 9 часов утра начинают звонить для того, чтобы узнать, какой вечером будет фильм. А я, как и Андрей Шуляк (руководитель “Премьера” — прим. “Нового Калининграда”), узнаю об этом в последнюю минуту. Это зависит от того, как складывается телеканал. Были случаи, когда кассеты приходилось заменять за несколько минут до эфира: появлялась новая дополнительная информация, и выбор останавливали на более короткой ленте».