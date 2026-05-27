«Восстание» в «Октябре» и кун-фу без Брюса Ли: о чём писали газеты 35 лет назад

В конце мая 1991 года калининградские СМИ пытались удержать кинотеатр «Октябрь» в структуре Калининградской киносети, приглашали на курсы по обнаружению биопатогенных зон и искали пострадавшего, у которого в кафе «Снежинка» похитили брюки. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Много внимания в этот период газеты уделили культуре и связанным с ней проблемам. Например, «Калининградская правда» вышла с материалом о «восстании» коллектива кинотеатра «Октябрь» (сегодня Театр эстрады — прим. «Нового Калининграда»).
Статья называлась «Вот такое кино получается». Суть её в том, что сотрудники кинотеатра во главе с на тот момент заместителем директора Натальей Шагиной приняли решение выйти из Калининградской киносети, потому что она «сковывает инициативу работников кинотеатра». Вспыхнул конфликт. Ведь «Октябрь» был одним из немногих кинотеатров, который приносил доход. Если он уйдет из киносети, не будет её подпитывать финансово, другие — маленькие и низкодоходные — просто не выживут.
«Проблем много, решать их необходимо, — подводит итог корреспондент А. Дарьялов. — И всё же думается, что культура — это не та сфера нашей духовной жизни, которую следует подчинять неумолимым законам рынка. Есть много кинотеатров, которые по своей вместимости, расположению, состоянию зданий ни при каких условиях не способны приносить доход. И все же они необходимы, мы не можем лишить кино жителей целых регионов, крупных населенных пунктов. При определении дальнейшей судьбы наших кинотеатров, по моему глубокому убеждению, существует только один критерий— интересы кинозрителей, удовлетворение их духовных потребностей. Все остальное — вторично. Опасаюсь, что об этом как раз и забыли коллектив кинотеатра “Октябрь” и его энергичный лидер».
Вид на Ленинский проспект от кинотеатра «Октябрь». 1979 год. Автор — Е. Чепинога. ГАКО.
Остается отметить, что 90-е ушедший в свободное плавание «Октябрь» не пережил. Резкое снижение покупательской способности населения, широкое распространение домашних видеомагнитофонов, общий кризис отечественного кинопроизводства и еще ряд факторов способствовали тому, что некогда доходное предприятие превратилось в убыточное. Дело дошло до того, что в помещении кинотеатра открылся мебельный магазин.
Страданиям этим был положен конец в 1997 году, когда «Октябрь» был преобразован в Дом искусств. Очередная смена вывески произошла в сентябре прошлого года. Теперь это Театр эстрады. Была идея вернуть «очагу культуры» старое название — «Октябрь», но поддержки в верхах она не получила.
Продолжая тему кино, хочется отметить большое интервью театрального критика и киноведа Игоря Савостина (1951−2005), опубликованное в газете «Проспект Мира». Савостин был в Калининграде человеком известным. Большой популярностью пользовались его лекции о кино в рамках киноуниверситета, которые он читал в кинотеатре «Октябрь». Однако настоящая слава к Савостину пришла, когда он стал появляться в эфирах только что созданного телеканала «Премьер». Интервьюер — Серж Круа — поинтересовался у Савостина, что изменилось в его жизни после того, как он стал звездой. «На меня обрушились тяжкие испытания, — признался киновед. — Мой номер есть в телефонном справочнике, и в понедельник, среду и пятницу все калининградцы после 9 часов утра начинают звонить для того, чтобы узнать, какой вечером будет фильм. А я, как и Андрей Шуляк (руководитель “Премьера” — прим. “Нового Калининграда”), узнаю об этом в последнюю минуту. Это зависит от того, как складывается телеканал. Были случаи, когда кассеты приходилось заменять за несколько минут до эфира: появлялась новая дополнительная информация, и выбор останавливали на более короткой ленте».
По словам Савостина, идея киноуниверситета родилась где-то в середине 70-х годов. А к концу 80-х он объединил местных любителей кино, да и в целом — интеллигенцию. «В то время с большим трудом приходилось выбивать интересные фильмы, и, наверное, свой звездный час я пережил тогда, — признался он. — Ведь за полтора часа показа и 20−30 минут комментария приходилось сражаться, рисковать и жертвовать. В то время была огромная потребность в информации. Но ни в коем случае не сейчас. И калининградцы конца 70-х годов мне интереснее публики, звонящей мне сегодня, или мальчишек, останавливающих меня на улице возгласами: “Эй, “Премьер”! Какое сегодня будет кино?” Им абсолютно безразличен ответ».
В этом же интервью Савостин поздравил калининградцев с тем, что «кинотеатр “Октябрь” сумел отстоять свою независимость и отделился от киновидеообъединения», кассовая политика которого, по убеждению киноведа, мешала развитию киноиндустриии. Статья, собственно, так и называлась — «Калининград мог бы стать Меккой для киношников».
Дворец культуры железнодорожников. 1976 год. Автор — Н. Грешнов. ГАКО.
«Калининградская правда» в рубрике «Реклама и объявления» приглашала принять участие в популярной игре «Поле чудес». При этом в Москву для этого ехать было не нужно. Игра с таким названием проводилась в Калининграде, во Дворце культуры железнодорожников. Всё планировалось провести как в телепередаче c Леонидом Якубовичем. «Вы сможете стать счастливым обладателем редких собраний сочинений (мини-книга), видеокассет, бытовых электроприборов и других ценных призов», — обещала реклама. В качестве спонсора выступила фирма «БВА» советско-финского совместного предприятия «Балтик Легис Интернейшил». Интересно, создатели легендарного телепроекта были в курсе существования калининградского двойника своего детища?
Другое рекламное объявление зазывало во Дворец культуры рыбаков на просмотр «главного фильм с участием Брюса Ли» под названием «Быстрый удар» («Жемчужина кун-фу»). Однако в фильмографии легендарного мастера восточных единоборств такой картины нет. Ни автор эти строк, ни «Яндекс» с «Гуглом» о ней ничего не знают. Возможно, имелся в виду гонконгский боевик «Легендарный удар» («Жемчужина кун-фу») (18+), но Брюс Ли в нём задействован не был. Остается гадать, зачем в рекламе была приплетена эта знаменитость — по злому умыслу или по ошибке.
Еще одно объявление, за которое зацепился глаз, сообщало о том, что некая научно-методическая лаборатория «Синергия» приглашает на курсы биолокации. Отмечалось, что принимаются заявки от частных лиц и организации на «биолоцирование местности и помещений, обнаружение биопатогенных зон».
Дворец культуры моряков. 1980-е годы. Автор — А. Бахтин. ГАКО.
Трудно сказать, имело ли всё это хоть какую-то научную основу, но следующая заметка, на которую хочется обратить внимание, с наукой связана напрямую.
Знаменательное событие произошло в те дни в Калининградском госуниверситете (ныне БФУ им. Канта — прим «Нового Калининграда») — там была открыта аудитория имени математика Давида Гильберта. Об этом рассказал декан математического факультета Владислав Малаховский в статье под простым названием «Именем математика».
«С именем Давида Гильберта, окончившего Кёнигсбергский университет и почти десятилетие плодотворно работавшего там, связан ряд крупных открытий в различных областях математики, — писал он. — Знаменитые 23 проблемы Гильберта, сформулированные им в 1900 году, дали мощный стимул развитию большинства современных разделов математики. Многие из них, отмечу, не решены до сих пор. Для творчества Гильберта характерна уверенность в неограниченной силе человеческого разума, глубокая убежденность в органической связи математики как науки с естественными знаниями. Мощным воздействием Гильберта на развитие мировой математической науки, его гуманистическими воззрениями и объясняется глубокое уважение ученых, общественности к памяти этого человека».
Интересно, что в Светлогорске, на улице Гагарина, 5, стоит вилла, которая, по данным краеведческого портала prussia39.ru, принадлежала семье Гильбертов.
Бывшая вилла Давида Гильберта. Светлогорск, ул. Гагарина, 5. Фото с сайта prussia39.ru.
Прямо под этой статьей размещена заметка из криминальной хроники, которая играет роль холодного душа. С высот человеческой мысли читатель резко опускается в подворотни криминального сознания. Написанная журналистом А. Александровым статья «Карты не в масть» рассказывает о страшном преступлении, которое было совершено не в Калининграде, но, к сожалению, имело к нему косвенное отношение. «В квартире московского адвоката Е. Лебедева найдены трупы зверски убитых хозяина и гражданина Италии Кл. Пандина, работавшего мажордомом в резиденции посла США в СССР Д. Мэтлока, — сообщает автор. — Из квартиры исчезли ценные вещи. Оба были давними приятелями и любителями карточной игры».
«Бар Италия. Пиццерия». 1996 год". Автор — А. Бахтин. ГАКО.
Через некоторое время в Калининграде был задержан подозреваемый в совершении преступления, у которого изъяли часть похищенного из квартиры столичного адвоката. Это житель нашего города, который, проходя срочную службу в Москве, познакомился с Лебедевым и итальянцем. Сблизила их страсть к азартным играм. И вот, по версии следствия, незадолго до «дембеля» наш земляк вместе с сослуживцем решился на злодейство. «Характер “дружбы” двух солидных людей с молодыми солдатами никак не вписывается в поспешно высказанные некоторыми столичными журналистами предположения о политических мотивах убийства, — отмечает автор заметки. — Впрочем, вряд ли можно сказать и то, что жертвам просто фатально не повезло — карты, мол, выпали не в масть…».
Кафе «Снежинка». 1960-е годы. Из архива Альберта Зайцева.
Гораздо менее резонансное преступление произошло в кафе «Снежинка», которое в Калининграде, насколько помнится, называли «Сугроб». Там со стула был похищен пакет с брюками от спортивного костюма. Воришек милиция поймала, но надо ведь еще найти и пострадавшего. Вот милиция и попросила их через газету отозваться.
А вообще кафе «Снежинка» связано у многих калининградцев с хорошими воспоминаниями. Это было одно из самых любимых заведений в советское время. Открытое в 1963 году, оно располагалось по адресу Ленинской проспект, 27, и было местом притяжения любителей мороженного вплоть до начала 90-х. Потом там открылась пиццерия «Данеси» (она же — «Бар Италия»), ставшая, надо сказать, тоже весьма популярной. Но жизнь её оказалась недолгой. Во всяком случае, гораздо короче, чем у «Снежинки».
Текст: Кирилл Синьковский, фото Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева и с сайта prussia39.ru.