Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В иркутском вузе учителя агротехклассов прошли итоговую аттестацию

Они представили проекты в том числе по ландшафтному дизайну и выращиванию клубники.

Итоговая аттестация для учителей агротехклассов, повысивших квалификацию, состоялась в Иркутском государственном аграрном университете по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области.

Свои работы по дополнительной образовательной программе «Проектная деятельность в агротехнологических классах: от идеи до практического результата» представили 15 учителей Приангарья. Среди предложенных инициатив — создание ландшафтного дизайна, разведение декоративных голубей, законы механики в почвообработке, выращивание клубники, влияние кислотности почвы на всхожесть семян и многие другие.

Итоговая аттестация прошла в формате публичной защиты. Экспертная комиссия высоко оценили практическую значимость и актуальность проектных работ. Как отметила министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, защита проектных работ является логичным завершением первых в этом году курсов повышения квалификации для учителей агротехклассов. В ближайшее время они получат удостоверения установленного образца.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.