Опрос показал, сколько работающих россиян еженедельно занимаются спортом

Четыре из десяти (41%) работающих в найме рассказали о наличии программ поддержки занятий спортом на работе. В последние три года россияне активнее всего участвовали в корпоративных спортивных соревнованиях (29%), пользовались возможностями на работе для занятий спортом (24%), сдавали нормативы ГТО и получали от работодателя поощрение (10%). Среди тех, у кого нет таких программ, 80% хотели бы воспользоваться такой мерой поддержки.