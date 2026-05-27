Патрушев рассказал о ситуации с распространением заболеваний животных

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В начале года в ряде российских регионов были проблемы с распространением заболеваний животных, однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам вице-премьера, динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года. То же самое касается выпуска готовой продукции.
Он отметил, что внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.