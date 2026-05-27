В Красноярске приступили к ремонту улицы Матросова

Общая протяженность объекта — 3,4 километра.

Источник: Комсомольская правда

27 мая в Красноярске приступили к ремонту улицы Матросова. В городском Управлении дорог уточнили, что общая протяженность объекта — 3,4 километра.

В рамках муниципального контракта подрядчик должен отремонтировать участок от дома № 4 до нежилого здания № 41а. Сейчас рабочие демонтируют бортовой камень в районе Лесопильщиков.

В планах: заменить дорожное покрытие, поменять бортовые камни и отремонтировать тротуары. Ремонт будет вестись без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Красноярске к новому сезону готовят фигуры вертикального озеленения — «зверей» начали очищать от старой почвы и посадок.