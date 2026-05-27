Выпускник-вундеркинд из Павлодара сотворил на ЕНТ то, во что никто не верил

Как сообщает телеканал «Ирбис ТВ», Асет Альтаир неоднократно демонстрировал высокие результаты в различных конкурсах. Он побеждал на олимпиаде «Алтын түлек», становился призером республиканской олимпиады по математике, а также выигрывал «Абай оқулары».
«Высокий уровень подготовки Альтаира подтверждался на протяжении всего учебного года. Если в январе на пробном тестировании он набрал 123 балла, то уже в марте улучшил результат до 131 балла. На главном экзамене он смог показать абсолютный максимум, доказав, что целеустремленность и дисциплина приводят к большим победам», — сообщили в управлении образования Павлодарской области.
Учителя отмечают, что выпускник всегда был трудолюбивым и целеустремленным. Его успех стал гордостью не только школы, но и всей Павлодарской области.
Основное ЕНТ в Казахстане стартовало 10 мая 2026 года.