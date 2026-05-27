Трех школьников сбили в Волгограде и Волжском в день Последнего звонка

На юге Волгограда 58-летняя автолюбительница на «Киа» не пропустила на зебре 17-летнюю девушку. Сбитую школьницу увезли в больницу. В Волжском 19-летняя девушка-водитель не смогла избежать наезда на 11-летнюю девочку, которая выскочила на дорогу на красный свет. Школьница получила травмы. А на улице Рокоссовского в Волгограде в 15.50 неизвестный водитель наехал на 14-летнего подростка и удрал. Полиция его еще не нашла.