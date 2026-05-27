В Прикамье прогнозируют сильный ветер и град

Во второй половине дня и вечером 27 мая местами в Пермском крае ожидается усиление ветра до 22−27 м/с. Кроме этого прогнозируется град 20 мм и более. Об этом сообщает МЧС Пермского края со ссылкой на данные пермского ЦГМС.

Источник: Коммерсантъ

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в регионе вероятны обрывы линий электропередачи (ЛЭП), аварии на коммунальных сетях, пробки и повышение риска ДТП на дорогах.

Напомним, вчера в различных районах Пермского края и Перми был зафиксирован шквалистый ветер. В Большом Савино был отмечен порыв ветра 22 м/с. В нескольких районах города ветер повалил деревья на проезжие части. В Чайковском Пермского края в результате порывов ветра на 16-летнюю девочку упало дерево. От полученных повреждений она скончалась на месте. По данному факту СУ СКР по Прикамью возбудил уголовное дело.

