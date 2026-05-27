В Прикамье прогнозируют сильный ветер и град

Напомним, вчера в различных районах Пермского края и Перми был зафиксирован шквалистый ветер. В Большом Савино был отмечен порыв ветра 22 м/с. В нескольких районах города ветер повалил деревья на проезжие части. В Чайковском Пермского края в результате порывов ветра на 16-летнюю девочку упало дерево. От полученных повреждений она скончалась на месте. По данному факту СУ СКР по Прикамью возбудил уголовное дело.