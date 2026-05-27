Центр оздоровления назвал стоимость путевок в самые востребованные круглосуточные загородные лагеря на лето 2026

Стало известно, сколько стоят путевки в детские лагеря в Беларуси на лето в 2026 году, пишет БелТА.
По словам замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александра Цая, сейчас стоимость путевок в самые востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием составляет примерно 760 белорусских рублей. Размер государственного удешевления составляет 302 рубля, то есть 40% компенсируется государством).
В дневных лагерях путевка на 15 дней обходится примерно в 175 рублей с удешевлением в 127 рублей, то есть уже 73% компенсирует государство.
При этом для работников профсоюзов и нанимателей предусматривается доплата для определенной категории детей, вплоть до полной стоимости путевки. Такую доплату на путевки могут получить родители для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые состоят на учете инспекции по делам несовершеннолетних.
— Таким категориям местные бюджеты доплачивают практически до полной стоимости путевки, — прокомментировал эксперт.
Также Цай подчеркнул, что сегодня основной задачей является сохранение и укрепление материально-технической базы в оздоровительных детских лагерях. При этом прежняя негативная тенденция закрытия детских лагерей в Беларуси уже полностью ушла. И каждый год открывается примерно один-два новых стационарных детских лагеря.
Лагеря открываются на арендованной базе, в том числе и на базе санаторно-курортных и оздоровительных организаций. И там, где это востребовано, проводят не три, а четыре-пять смен за лето.
— Дефицита объектов нет, — констатировал замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.
