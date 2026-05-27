В Калининграде вынесен приговор трём жителям региона за поджоги на железной дороге

Балтийский флотский военный суд вынес приговор в отношении трёх несовершеннолетних жителей Калининградской области — за поджоги на железной дороге. В зависимости от роли и степени участия каждый из них признан виновным в совершении террористических актов группой лиц по предварительному сговору (часть 1 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).
Как установил суд, в июне 2025 года осуждённые вступили в преступный сговор с неустановленным лицом через один из мессенджеров. Целью было совершение терактов на объектах Калининградской железной дороги.
Выполняя указания куратора, они подготовили канистры с бензином и подожгли четыре объекта электрооборудования транспортной инфраструктуры. В результате действиями группы ОАО «РЖД» был причинён ущерб в размере более 100 тысяч рублей.
С учётом позиции государственного обвинителя Калининградской транспортной прокуратуры суд назначил участникам группы наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 8 лет. Отбывать наказание осуждённые будут в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима.