В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ракетного налета

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в Таганроге. В результате падения ее обломков произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского, пострадали два человека, они госпитализированы. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии.