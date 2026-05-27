На поддержку нижегородских участников СВО и городские нужды направят свыше 1 млрд рублей

На поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также содержание дорог, поддержание работы метро, ремонт и обслуживание ливневок, ликвидацию последствий схода грунта на Зеленском съезде и у метромоста планируют направить более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
По словам главы города, при принятии новых расходных обязательств нужно четко расставлять приоритеты, чтобы исполнить все важные направления.
«Все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. На данный момент планируем сэкономить за счет снижения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий. Не отказываемся ни от одного городского праздника — для Нижнего, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров нашей страны, это важно — все они будут проведены, но с необходимой переоценкой», — резюмировал Шалабаев.
Напомним, что около 300 нижегородских специалистов обучатся методикам эффективной поддержки ветеранов СВО.