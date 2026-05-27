Комиссия Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство» под руководством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова обсудила развитие биоэкономики, создание карт технологической кооперации и регулирование высокоавтоматизированного транспорта. Биоэкономика — стратегический приоритет технологического развития России. Это модель экономики, основанная на применении биотехнологий, живых организмов и возобновляемых природных ресурсов. Они должны прийти на смену традиционной нефти и химии. Работа в этом направлении уже приносит результаты в виде новых лекарств, биоразлагаемых материалов, экологически чистого топлива и укрепления продовольственной безопасности. Конечная цель — переход к принципиально новому технологическому укладу. Российский кабмин уже готовит стратегию развития отрасли до 2036 года в рамках национального проекта. Комиссия рассмотрела документ и внесла предложения по его доработке. Карты технологической кооперации призваны упростить взаимодействие между предприятиями и научными коллективами. Этот инструмент позволит быстрее находить партнеров, доступные меры господдержки и выстраивать путь от научной идеи до серийного производства. По словам Михаила Котюкова, это решение поможет квалифицированным заказчикам оперативно искать исполнителей, избавит отрасль от излишней бюрократии и покажет, как коммерциализировать научные разработки. Третьим вопросом комиссия обсудила подготовленный Минтрансом РФ проект закона по регулированию применения беспилотников на дорогах страны.
Губернатор Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета по технологическому лидерству
