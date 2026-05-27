Губернатор Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета по технологическому лидерству

Комиссия Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство» под руководством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова обсудила развитие биоэкономики, создание карт технологической кооперации и регулирование высокоавтоматизированного транспорта. Биоэкономика — стратегический приоритет технологического развития России. Это модель экономики, основанная на применении биотехнологий, живых организмов и возобновляемых природных ресурсов. Они должны прийти на смену традиционной нефти и химии. Работа в этом направлении уже приносит результаты в виде новых лекарств, биоразлагаемых материалов, экологически чистого топлива и укрепления продовольственной безопасности. Конечная цель — переход к принципиально новому технологическому укладу. Российский кабмин уже готовит стратегию развития отрасли до 2036 года в рамках национального проекта. Комиссия рассмотрела документ и внесла предложения по его доработке. Карты технологической кооперации призваны упростить взаимодействие между предприятиями и научными коллективами. Этот инструмент позволит быстрее находить партнеров, доступные меры господдержки и выстраивать путь от научной идеи до серийного производства. По словам Михаила Котюкова, это решение поможет квалифицированным заказчикам оперативно искать исполнителей, избавит отрасль от излишней бюрократии и покажет, как коммерциализировать научные разработки. Третьим вопросом комиссия обсудила подготовленный Минтрансом РФ проект закона по регулированию применения беспилотников на дорогах страны.