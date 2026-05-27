Выделены средства на разработку концепции благоустройства Лыскова

Лысково благоустроят для туристов. На работы уже выделили средства из местного бюджета, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
В администрации Лысковского округа рассказали, что подрядчик выполнит карту-схему с границами территории проекта и зоны применения туристического кода. Кроме того, будут созданы новые туристические маршруты при учете интенсивности туристических потоков.
Сроки проведения работ по благоустройству пока неизвестны.
