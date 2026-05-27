В Новосибирской области состоялись «Научные гастроли»

«Научные гастроли» прошли в Новосибирской области в ходе популяризации Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ». Проведение таких мероприятий отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Лауреат премии «ВЫЗОВ» в номинации Discovery, профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин прочитал лекцию «От молекулы к человеку: природа научного открытия». Свой рассказ он выстроил вокруг вопроса о том, как рождается изобретение. По его мнению, это возможно благодаря интуиции. Еще в 2002 году химик решил провести эксперимент из любопытства, не ожидая никакого результата, а в итоге открыл реакцию, которая стала золотым стандартом клик-химии. С ее помощью возможно быстро, почти без побочных продуктов «сшивать» молекулярные блоки.
«Я надеюсь, это мой первый, но не последний визит сюда. Моя лекция — это, скорее, рассказ об истории открытия, о том, что наука делает для общества в наше время. Моя основная цель — заинтересовать, донести информацию более доступными словами, потому что аудитория смешанная, имеющая отношение не только к химии, биологии, медицине. Я хотел поделиться нашими разработками, открытиями и рассказать, почему заниматься наукой — это интересно, приятно и здорово», — подчеркнул Валерий Фокин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.