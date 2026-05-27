ИП из Ростова заплатит штраф за образ Волка из мультфильма «Жил-был пес»

Информация об этом размещена на сайте областного арбитража.

Индивидуальный предприниматель из Ростова согласилась выплатить 10 тысяч рублей киностудии «Союзмультфильм» в качестве компенсации за незаконное использование образа Волка из мультфильма «Жил‑был пёс». Об этом сообщается на сайте областного арбитража.

В марте текущего года «Союзмультфильм» подал иск в ростовский арбитражный суд, требуя возмещения указанной суммы. Компания обосновала свои требования тем, что обладает исключительными авторскими правами на данного персонажа, а коммерсант использовала его без разрешения.

Спор был урегулирован во внесудебном порядке: стороны заключили мировое соглашение. В связи с этим арбитражный суд прекратил производство по делу.