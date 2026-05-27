«АиФ-Ростов» одержал победу в конкурсе «Добро звучит громче»

Проект поддерживает российские региональные СМИ.

Подведены итоги всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». География охватила более чем 30 регионов России — от Калининграда до Хабаровска. Из 48 заявок экспертный совет выбрал 16 победителей, которые получат гранты на общую сумму 3,5 млн рублей. В число выигравших, заняв третье место, вошёл «АиФ-Ростов».

Основная цель конкурса, организованного Совкомбанком, — поддержка региональных редакций и усиление освещения социально значимых тем. Размер грантов для победителей, которые получили издания с максимальной аудиторией и высшей оценкой жюри, составляет от 65 до 586 тыс. рублей.

По словам директора по внешним связям и развитию фонда целевого капитала «Истоки» Артёма Минаева, региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно.

«При всём разнообразии тем, экспертам конкурса удалось выделить профессиональные, честные, трогательные материалы. Именно такие истории формируют культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность — это понятие, которое определяет высокую осознанность общества и за ним стоят конкретные люди и действия», — добавил он.

Организаторы позиционируют конкурс как долгосрочный проект.

«Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе: расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности», — делится представитель банка, руководитель департамента по связям с общественностью Антон Запольский.

