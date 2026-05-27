Малыш, выпавший из окна 15 этажа в Екатеринбурге, начал ходить

Глава свердловского минздрава назвала этот случай уникальным, а работу медиков — подвигом.

Екатеринбургские медики поставили на ноги четырехлетнего мальчика, который упал с высоты 15-этажа на улице Таватуйская. Напомним, малыш выпал из окна 13 мая, получил серьезные травмы, но выжил. За жизнь ребенка боролись врачи Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. Мальчик перенес несколько сложных операций, а сейчас уже сам кушает и начал ходить. Этот случай глава свердловского минздрава Татьяна Савинова назвала уникальным, а работу врачей — медицинским подвигом.

«Ребенок провел непростые дни в реанимации, и сейчас пришел в сознание и даже сам ходит. Я благодарю докторов Девятой больницы, которые совершили это чудо», — рассказала Савинова в эфире ОТВ.