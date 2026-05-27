Жителю Перми назначили четыре года колонии за покупку боеприпасов

В ноябре 2025 года житель Перми, не подозревая, что в отношении него проводится оперативный эксперимент, решил приобрести огнестрельное оружие и патроны к нему. Для этого он приехал на речной вокзал и встретился с подставным лицом. Затем подозреваемый передал ему деньги, получив взамен черный пакет с учебным пистолетом и коробкой с имитацией патронов. В итоге злоумышленник был задержан сотрудниками правопорядка.