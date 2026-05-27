Камышанка выиграла 1 миллион, приютив черного кота

Жительница Камышина Волгоградской области Наталья Яковлева выиграла миллион. Как рассказали в компании «Столото», конверт с лотерейными билетами женщине вручил муж и пошутил, что она обязательно выиграет миллион.

Трансляцию розыгрыша супруги не смотрели, проверили билеты позже. Сначала даже не поняли, сколько на самом деле выиграли. Взяли счастливый билет, пошли в точку продаж, где, на радость супругам, подтвердили выигрыш в миллион.

Женщина считает, что удачу ее семье принес черный кот, который в декабре прошлого года появился на лестничной клетке в их подъезде. Супруги его приютили и только потом узнали о примете, что черный кот приносит счастье в дом.

Наталья Яковлева работает бухгалтером в больнице, они с мужем любят путешествовать — бывают в Москве, в Астрахани, на море.

Выигрыш семья потратит на погашение долгов.

Фото «Столото».