В Красноярском крае иностранца будут судить за попытку дать взятку, чтобы избежать депортации

В Березовском районе перед судом предстанет гражданин Таджикистана, которого обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в марте во время операции «Нелегал». Правоохранители проверяли теплицы в районе Ермолаево и выявили иностранца, у которого уже не было законных оснований находиться в России. В отделении мужчина понял, что ему может грозить выдворение, и попытался «решить вопрос» деньгами. Он попросил о встрече с начальником.
Перед разговором в кабинете установили камеру. Когда мужчина зашел, он положил на стол 50 тыс. рублей. По версии следствия, деньги предназначались за то, чтобы избежать депортации. Должностное лицо взятку не приняло. Иностранцу объяснили, что такие действия являются уголовно наказуемыми.
Прокурор утвердил обвинение по статье о покушении на дачу взятки. Уголовное дело рассмотрит Березовский районный суд.