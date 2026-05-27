В Красноярском крае открыли новый зал дзюдо

В поселке Емельяново открылся новый спортивный зал для дзюдо «Заря». Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Площадь быстровозводимого крытого объекта составляет более 400 кв. метров. В здании оборудовали два татами для тренировок, раздевалки, санузлы, медицинский кабинет, тренерские и административные помещения. В новом зале будут заниматься дзюдоисты. Также здесь планируют проводить школьные и муниципальные соревнования.
«Открытие зала — это инвестиция в здоровье наших детей и будущее спорта в округе. Мы создаём условия, чтобы талантливые ребята могли тренироваться рядом с домом, расти как спортсмены и прославлять наш округ на соревнованиях самого высокого уровня», — отметил Александр Походин, глава Емельяновского муниципального округа.
В спортзале также хотят открыть дополнительные секции, чтобы сделать занятия единоборствами доступнее для жителей округа.
Объект построили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Новый зал станет площадкой для подготовки молодых спортсменов и привлечения детей к регулярным занятиям спортом.