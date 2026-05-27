Британский певец Jay Sean впервые даст концерты в Москве

Jay Sean — первый британский артист южноазиатского происхождения, возглавивший Billboard Hot 100 с совместным с Lil Wayne синглом Down. Тогда артист вошел в топ-35 лучших исполнителей по всему миру, а его хит стал рекордным по продажам. Кроме того, его трек Ride it неоднократно становился лидером как мировых, так и российских чартов. Еще одной самой узнаваемой песней Jay Sean стала композиция Tonight из альбома My Own Way. Также артист подарил слушателям такие синглы, как Do You Remember, Eyes On You, Maybe, I"m All Yours (feat. Pitbull).