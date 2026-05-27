Британский певец Jay Sean впервые даст концерты в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британский певец и композитор Jay Sean, известный своими хитами Ride it, Down и Tonight, впервые даст два сольных концерта в Москве 17 и 18 декабря, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.
«Британский певец и композитор Jay Sean напомнит каждому, где они были в 2009-м, заставит плакать и радоваться, потом снова плакать и снова радоваться. Переговоры с артистом и его командой прошли успешно, и мы готовы официально анонсировать два концерта в Москве — 17 и 18 декабря в концертном зале “Москва”, — сообщили в агентстве.
Как отметила в беседе с РИА Новости гендиректор концертного агентства Анна Субчева, у артиста огромная база поклонников в России, а Say Agency внимательно прислушивается к запросам аудитории.
«Мы вышли на тяжелые переговоры, которые длились восемь месяцев из-за сильной занятости и плотного графика певца, так как не могли подобрать дату выступлений. Сегодня мы объявляем о старте продаж билетов и вовсю готовимся к двум концертам в концертном зале “Москва”, которые пройдут 17 и 18 декабря. Артисту мы хотим показать самую настоящую русскую зиму и как столицу красиво украсят перед Новым годом», — добавила она.
Jay Sean — первый британский артист южноазиатского происхождения, возглавивший Billboard Hot 100 с совместным с Lil Wayne синглом Down. Тогда артист вошел в топ-35 лучших исполнителей по всему миру, а его хит стал рекордным по продажам. Кроме того, его трек Ride it неоднократно становился лидером как мировых, так и российских чартов. Еще одной самой узнаваемой песней Jay Sean стала композиция Tonight из альбома My Own Way. Также артист подарил слушателям такие синглы, как Do You Remember, Eyes On You, Maybe, I"m All Yours (feat. Pitbull).