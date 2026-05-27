Зеленстрой объяснил, почему в центре Минска еще не распустились деревья

Гендиректор «Минскзеленстроя» Александр Ермолович в интервью агентству «Минск-Новости» пояснил, почему на проспекте Независимости в конце мая все еще не распустились листья на ясенях.
«Ожидаем, что это произойдет в ближайшие две недели», — подчеркнул Александр Ермолович.
Дополнительно специалисты «Минскзеленстроя» разъяснили, что позднее распускание ясеня — нормальное явление. Эта порода традиционно «просыпается» на две недели позже других деревьев, сообщает Мингорисполком.
Все высаженные на проспекте ясени здоровы, за ними наблюдают специалисты.
Кстати, массово ясени начали высаживать вдоль проспекта Независимости и проспекта Победителей весной 2022 года. Эти деревья более устойчивы к городским условиям, чем липы и не поражаются вредителями, как каштаны.
К сожалению, через пару десятков лет Минск может лишиться каштанов. Биологи призывают заменить каштаны в белорусских городах на другие деревья — здесь подробнее.
Кстати, ЖКХ Минска сказало, дадут ли штраф за высадку цветов у окна без разрешения ЖЭС.