Право на порядок. Как работает выездная приёмная

Каждый житель периодически сталкивается с какими-то проблемами в своей повседневной жизни. Кому-то не удаётся получить положенные выплаты, другие столкнулись с бюрократией, третьи не могут записаться к врачу и т. д. Не всегда люди понимают, куда именно идти с проблемой. А бывает, что решение лежит только через изменения законодательства.
В системе единого окна, в которое можно обратиться с любой проблемой из разных сфер жизни, работает выездная приёмная ЛДПР. Депутаты совместно с экспертами помогают разобраться в непростых ситуациях или устранить нарушения, о которых сообщают люди.
Где нужна помощь.
В Пермском крае федеральный проект председателя ЛДПР Леонида Слуцкого «Выездная приёмная Слуцкого» строится на простом принципе: не ждать, пока человек сам добьётся внимания чиновников, а приезжать туда, где помощь действительно нужна.
Сегодня запрос на такую работу особенно высок. Жители Перми всё чаще говорят о системных проблемах, которые годами остаются нерешёнными. Это вопросы здравоохранения, состояния городской инфраструктуры, общественного транспорта и благоустройства.
Например, в Перми транспортная тема остаётся одной из самых обсуждаемых.
«Жители регулярно сталкиваются с задержками общественного транспорта, изменениями маршрутов и перебоями в движении. В мае движение трамваев в центре Перми оказалось фактически парализовано из-за упавшей конструкции на путях, а устранять последствия помогали сами горожане», — рассказывают в партии.
Ещё одна претензия жителей — не работающие в жару кондиционеры. Что особенно актуально с учётом аномально жаркого мая в этом году. А впереди — всё лето.
Отдельный блок обращений касается здравоохранения. Несмотря на отчёты о строительстве объектов и закупке оборудования, жители продолжают жаловаться на нехватку специалистов, сложности с записью к врачам и доступностью медицинской помощи.
«Живу в Лёвшино. Недавно вышла замуж. Теперь мы с мужем ждём прибавления в семье. Решили сразу обратиться к врачам, чтобы беременность протекала под присмотром специалистов. Ведь это наш первенец и мы очень волнуемся. Однако вот уже две недели безуспешно пытаемся записаться на приём в женскую консультацию. Записи нет. Ни через приложение, ни через мессенджеры и порталы, ни по телефону. Как быть? А со всех экранов призывают вставать на учёт на ранних сроках. И даже обещают выплаты за это», — негодует будущая мама из Перми.
Именно такие обращения регулярно поступают в выездную приёмную ЛДПР.
Рабочий инструмент.
Проект Леонида Слуцкого создавался как инструмент прямого контакта с людьми. Все обращения фиксируются, а по наиболее острым вопросам готовятся запросы в профильные ведомства и органы власти.
Координатор Пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников подчёркивает, что главная задача проекта — не формальные встречи ради отчётов, а постоянная работа с проблемами людей.
«Только прямой диалог позволяет видеть реальную ситуацию в территориях и добиваться конкретных решений, а не красивых отчётов на бумаге», — отметил Олег Постников.
Депутат сам регулярно проводит встречи с жителями края и понимает, насколько востребован такой формат у людей.
Им важно, чтобы их не отфутболили, а внимательно выслушали, проконсультировали о порядке действий и реально помогли в решении проблемы.
В июне доверенные лица Леонида Слуцкого и активисты Пермского регионального отделения ЛДПР продолжат проводить выездные приёмы граждан в разных районах Перми. Жители смогут лично обратиться с вопросами, жалобами и инициативами.
Так, 1 июня с 18.00 до 20.00 жителей ждут по адресу: ул. Социалистическая, 10а. Приём проведёт депутат Заксобрания Пермского края Сергей Исаев.
2 июня приёмная разместится по адресу: ул. Мира, 39 (ориентир — ДК им. Ю. А. Гагарина). С 17.00 до 19.00. Встречу проведёт Дмитрий Игнатов.
3 июня в сквере Победителей с 17.00 до 19.00 приём проведёт Александр Южаков.
4 июня в сквере им. Ф. Э. Дзержинского с 17.00 до 19.00 с жителями встретится Семён Зорин.
5 июня с 16.00 до 18.00 приём проведёт Марина Степанова (Комсомольский проспект, 3, справа от магазина «Монетка», возле деревьев).
6 июня с 15.00 по 17.00 с жителями встретится Сергей Исаев (ул. Репина, 71, у остановки «10 микрорайон»).
7 июня у остановки «Парк культуры и отдыха» по ул. Маршала Рыбалко в 15.00 жителей с обращениями будет ждать Антон Бобров.
«Жители могут подойти по удобному для них адресу в удобный день, чтобы рассказать о своих проблемах. Для нас очень важен такой прямой диалог, когда мы видим ситуацию вживую, а не по отчётам профильных ведомств. Точечные проблемы людей зачастую показывают системные недоработки. Это маркеры, которые позволяют понять, где ещё требуется навести порядок. Зачастую личные обращения отдельных людей становятся основой для законопроектов или поправок в законопроекты. Такая тонкая настройка под нужды людей позволяет заставить лучше работать законодательство в целом», — считают в партии ЛДПР.