Право на порядок. Как работает выездная приёмная

«Живу в Лёвшино. Недавно вышла замуж. Теперь мы с мужем ждём прибавления в семье. Решили сразу обратиться к врачам, чтобы беременность протекала под присмотром специалистов. Ведь это наш первенец и мы очень волнуемся. Однако вот уже две недели безуспешно пытаемся записаться на приём в женскую консультацию. Записи нет. Ни через приложение, ни через мессенджеры и порталы, ни по телефону. Как быть? А со всех экранов призывают вставать на учёт на ранних сроках. И даже обещают выплаты за это», — негодует будущая мама из Перми.