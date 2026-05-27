Тюлень, косуля и чомга: говорящие животные будут рассказывать малышам о природе Куршской косы

Нацпарк планирует разработать познавательные уроки и купить ростовых кукол.

Источник: Клопс.ru

Национальный парк «Куршская коса» разработает три новых интерактивных занятия для малышей. Планируется также покупка ростовых кукол. Подробности «Клопс» рассказали в пресс-службе нацпарка.

Уроки, книги и куклы.

В основе программы — три тематических урока-приключения под общим названием «Обитатели Куршской косы». «По этому проекту будут разработаны занятия для дошколят, в том числе с особенностями умственного развития. Детям в игровой форме расскажут о животном мире Куршской косы», — пояснили в пресс-службе нацпарка.

Занятия будут посвящены разным природным средам: лесу и песчаным дюнам, водному миру и птицам. Сотрудники нацпарка подготовят отдельные методические пособия:

«Кто живёт в лесу и на песке?», «Кто живёт в воде?», «Кто летает над Куршской косой?».

Когда материалы будут готовы, специалисты протестируют их на практике вместе с педагогами дошкольного образования и профильными специалистами из партнёрских организаций.

Посещать занятия смогут организованные группы. Учреждениям нужно будет заранее подавать заявку, чтобы сотрудники нацпарка могли приехать к определённому времени.

«Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями и некоммерческими организациями», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках гранта нацпарк купит три ростовые куклы. Они будут изображать характерных обитателей косы: чомгу, косулю и тюленя. Их планируют использовать во время эколого-просветительских мероприятий, чтобы сделать занятия более интересными для малышей.

Пока эскизы будущих костюмов не готовы: финансирование проекта откроется только на следующей неделе.

Отдельной частью проекта станет выпуск «Азбуки Куршской косы» — интерактивного познавательного пособия для детей. Малышам будут в доступной форме рассказывать о флоре, фауне и историко-культурном наследии косы. Часть тиража передадут в библиотеки Калининградской области.

Финансирование.

Нацпарк планирует потратить на всё это средства гранта: «Куршская коса» вновь получила поддержку в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Победу одержала «Академия для малышей. Парк — детям», заявленный в номинации «Экология». Реализация программы начнется в июне 2026 года и продлится полгода — до ноября.

Проект продолжает серию эколого-просветительских инициатив нацпарка. Ранее команда уже запускала программы «Живые уроки в Королевском лесу» в 2023 году, «Живые уроки в природе: просвещение без границ» в 2024-м и «Открывая заповедный мир» в 2025-м.

