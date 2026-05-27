В дизайн Кубка Гагарина внесут изменения перед новым сезоном

В преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги состоится глобальная модернизация дизайна Кубка Гагарина. Об этом сообщил создатель трофея Владимир Майзель в интервью ТАСС.
Напомним, что 21 мая ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, обыграв в шестом матче финала казанский «Ак Барс». На кубке больше нет места для шайб с именами команд-победителей, так как трофей уже участвовал в 17 розыгрышах. Президент КХЛ Алексей Морозов заверил, что основные внешние черты трофея останутся неизменными.
Майзель рассказал, что обсуждение модернизации Кубка Гагарина длилось целый год. Было предложено множество идей, и Майзель предложил увеличить количество шайб и табличек. Вероятно, количество шайб изменится — сейчас их 18, и этот круг теперь замкнулся. Диаметр шайб будет уменьшен, возможно, их разместят в два ряда в шахматном порядке.
Кубок в настоящее время находится у «Локомотива». На трофее будет выгравирована надпись о победе команды, а также на табличку нанесут имена игроков, тренеров и представителей клуба. Летом кубок будет у хоккеистов, а перед началом нового сезона его доставят на реставрацию. После этого будут внесены дополнения и изменения в дизайн трофея.
Майзель объяснил, почему на Кубок Гагарина не наносят названия команд-победителей сразу после финала. По его словам, спешка может привести к ошибкам. Шайбы из камня гравируются на станке специальным инструментом, так же как и имена на табличках — вручную это сделать невозможно. Кубок вручают без надписей, а затем отправляют в мастерскую для их нанесения.
