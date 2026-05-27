В дизайн Кубка Гагарина внесут изменения перед новым сезоном

Майзель объяснил, почему на Кубок Гагарина не наносят названия команд-победителей сразу после финала. По его словам, спешка может привести к ошибкам. Шайбы из камня гравируются на станке специальным инструментом, так же как и имена на табличках — вручную это сделать невозможно. Кубок вручают без надписей, а затем отправляют в мастерскую для их нанесения.