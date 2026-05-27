Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто сможет получить новую семейную выплату с 1 июня

С 1 июня 2026 года в России вводится новая мера социальной поддержки для семей с детьми. Право на получение выплаты получат работающие родители, а также опекуны, усыновители и попечители, воспитывающие двух и более детей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Возраст детей, дающий основание для начисления пособия, составляет до 18 лет. Для лиц, обучающихся на очной форме, — до 23 лет. О деталях нововведения в интервью «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов.

Согласно озвученным условиям, претендовать на новую семейную выплату смогут граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории страны и в году, предшествующем обращению, уплачивали налог на доходы физических лиц. Важным дополнительным требованием является отсутствие у родителей задолженности по алиментам.

По предварительным оценкам правительства, максимальный размер ежегодной поддержки может достигать 189 тысяч рублей. Итоговая сумма будет зависеть от количества детей в семье и объёма фактически уплаченного налога за отчётный период. Механизм расчёта выплаты основан на дифференцированной ставке НДФЛ.

Как пояснил Скриванов, для семей с детьми будет применяться пониженная налоговая ставка — 6% вместо стандартных 13%. Разница между фактически уплаченным налогом и налогом по льготной ставке подлежит возврату в виде единовременной или регулярной выплаты.

В качестве примера депутат привёл семью из Пермского края, где оба родителя работают и имеют годовой доход по 600 тысяч рублей каждый. При стандартной ставке их налог составил бы по 78 тысяч рублей с человека, а по новой схеме — по 36 тысяч рублей. Экономия для каждого родителя — 42 тысячи рублей, а совокупно для семьи — 84 тысячи рублей в год.

Полученные средства родители смогут направить на нужды детей, в том числе на оплату кружков, спортивных секций и дополнительного образования. Кроме того, законодатель допускает использование выплаты для частичного погашения ипотечного кредита, что особенно актуально для семей, стремящихся улучшить жилищные условия.