Кто сможет получить новую семейную выплату с 1 июня

Возраст детей, дающий основание для начисления пособия, составляет до 18 лет. Для лиц, обучающихся на очной форме, — до 23 лет. О деталях нововведения в интервью «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов.
Согласно озвученным условиям, претендовать на новую семейную выплату смогут граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории страны и в году, предшествующем обращению, уплачивали налог на доходы физических лиц. Важным дополнительным требованием является отсутствие у родителей задолженности по алиментам.
По предварительным оценкам правительства, максимальный размер ежегодной поддержки может достигать 189 тысяч рублей. Итоговая сумма будет зависеть от количества детей в семье и объёма фактически уплаченного налога за отчётный период. Механизм расчёта выплаты основан на дифференцированной ставке НДФЛ.
Как пояснил Скриванов, для семей с детьми будет применяться пониженная налоговая ставка — 6% вместо стандартных 13%. Разница между фактически уплаченным налогом и налогом по льготной ставке подлежит возврату в виде единовременной или регулярной выплаты.
В качестве примера депутат привёл семью из Пермского края, где оба родителя работают и имеют годовой доход по 600 тысяч рублей каждый. При стандартной ставке их налог составил бы по 78 тысяч рублей с человека, а по новой схеме — по 36 тысяч рублей. Экономия для каждого родителя — 42 тысячи рублей, а совокупно для семьи — 84 тысячи рублей в год.
Полученные средства родители смогут направить на нужды детей, в том числе на оплату кружков, спортивных секций и дополнительного образования. Кроме того, законодатель допускает использование выплаты для частичного погашения ипотечного кредита, что особенно актуально для семей, стремящихся улучшить жилищные условия.