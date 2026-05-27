В Калининградской области спрос на «портфельную» занятость растёт быстрее, чем на полную ставку

В Калининградской области заметно растёт интерес к гибким формам занятости. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью увеличилось почти в два раза. Для сравнения: число предложений с полной занятостью выросло лишь на 56%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
Спрос со стороны соискателей растёт тоже: число резюме, в которых упомянута готовность работать в гибком формате, увеличилось на 51%. На сегодняшний день доступно свыше 5,5 тыс. вакансий с вариативной занятостью, а 31% резюме от жителей региона содержат отметку о готовности совмещать несколько рабочих форматов. Тренд затронул более 173 профессий — от рабочих и сервисных специальностей до IT и аналитики.
Среди соискателей сильнее всего за четыре года вырос интерес к проектной и частичной занятости в следующих сферах:
добыча сырья — +119%; сельское хозяйство — +102%; безопасность — +92%; производственное и сервисное обслуживание — +87%; рабочий персонал — +85%; автобизнес — +73%; управление персоналом и тренинги — +69%.
Работодатели же наиболее активно наращивают количество гибких вакансий в:
розничной торговле — рост в 3,6 раза; медицине и фармацевтике — в 3,4 раза; добыче сырья — в 3,3 раза; — закупках — в 2,8 раза; продажах и клиентском обслуживании — в 2,5 раза; производстве и сервисе — в 2,3 раза; юридической сфере — в 2,2 раза; административном персонале, строительстве и недвижимости — в 2,1 раза.
По приросту соискателей, готовых к гибкой или частичной занятости, выделяются:
главные врачи и заведующие отделением — в 3,8 раза; продуктовые аналитики — в 3,7 раза; машинисты — в 3,4 раза; контролёры ОТК — в 3,2 раза; операторы производственных линий — в 3 раза; маркетологи-аналитики — в 2,9 раза; методологи — в 2,9 раза; начальники смены и мастера участка — в 2,8 раза; инженеры ПНР — в 2,7 раза; руководители отделов логистики — в 2,7 раза.
По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, многие специалисты сегодня выстраивают карьеру сразу в нескольких направлениях. Гибкие форматы занятости быстрее всего развиваются в производственных, сервисных и прикладных ролях. Сейчас рост начинает проявляться и в офисных функциях. Это может указывать на перестройку рынка труда: там, где задачи можно разделить на самостоятельные проекты и роли, работодатели всё чаще выбирают не полную ставку, а частичную занятость.
