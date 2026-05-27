Международные студенческие игры в Москве: золото у Анастасии Матвеевой

В спортивном городке Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве впервые прошли I Международные студенческие игры по лёгкой атлетике среди участников Международного движения по финансовой безопасности. Масштабное событие объединило около 400 спортсменов, в том числе студентов вузов из 30 стран мира. Среди участников были студенты с ограниченными возможностями здоровья и участники Специальной военной операции, что придало соревнованиям особый характер: здесь боролись не только за медали, но и за идею единства, взаимной поддержки и преодоления себя.