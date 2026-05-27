Одно из уголовных дел в отношении нижегородского «мажора» Корнилова отменили

Следствием инициирован вопрос о передаче дела из органов внутренних дел в производство СК.

Источник: Нижегородская правда

Одно из уголовных дел в отношении нижегородского «мажора» Сергея Корнилова, устроившего ДТП на Похвалинском съезде, было прекращено. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства, однако постановление о его возбуждении было отменено надзорным органом. Мера пресечения водителю была избрана в рамках уголовного дела по факту агрессивного вождения, находящегося в производстве органов МВД. В настоящее время следствием инициирован вопрос о передаче этого дела из органов внутренних дел в производство СК.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить актуальный доклад по информации о противоправных действиях Сергея Корнилова.

Напомним, 26 мая Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 21-летнему Сергею Корнилову, устроившему ДТП на Похвалинском съезде. Ему назначили запрет определенных действий до 23 июля.

В нижегородском СК добавили, что общественность посчитала меру пресечения слишком мягкой и не соответствующей характеру преступления.