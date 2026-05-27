«Ростелеком» объединил 1 600 участников форума «Молодая волна»

«Ростелеком» в четырнадцатый раз подряд обеспечил цифровую инфраструктуру окружного молодёжного форума «Молодая волна». На всей территории проведения мероприятия национальный провайдер развернул сеть Wi-Fi. Кроме того, компания организовала в собственном шатре пространство, где работала онлайн-платформа «Нейрошлюз», проходили кибертурниры и образовательные встречи с экспертами. Две смены форума собрали около 1,6 тыс. молодых людей из регионов юга России, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
Форум проводился на базе детского оздоровительного комплекса «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области. Суммарный входящий трафик превысил 1,7 терабайта, что сопоставимо с загрузкой более полумиллиона вертикальных клипов в высоком разрешении. Ежедневно в сети онлайн находились в среднем 500 человек. Запас пропускной способности позволял сотням устройств одновременно подключаться и передавать информацию без задержек — участники обменивались контентом, выходили в прямые эфиры и работали над проектами.
Каждый день в шатре компании проходили лекции. Ассистент директора Ангелина Шумейко рассказала о Молодёжном совете «Ростелекома». Эксперт Максим Галиганов разобрал правила цифровой гигиены. Руководитель проектов офиса трансформации Николай Жуков познакомил слушателей с принципами работы нейросетей. Сразу после лекций гости шатра пробовали себя в роли промпт-инженеров: генерировали изображения с помощью платформы «Нейрошлюз».
Для каждой смены участников форума в шатре «Ростелекома» проходили кибертурниры по игре «Мир танков». Сражения разворачивались на четырёх игровых местах, а волонтёры знакомили гостей с тарифом «Игровой», который обеспечивает приоритетный доступ к популярным онлайн-играм.
Интеллектуальная командная игра собрала около 100 участников за обе смены. Ребята объединялись в команды, отвечали на вопросы и боролись за призы. По вечерам шатёр превращался в караоке-площадку, где проходили вокальные батлы. Запоминающимся подарком для победителей стал постер с автографом Ники Здорик — звезды сериала «Ландыши», доступного в видеосервисе Wink. Участники форума также получали промокоды на бесплатный доступ к Wink и образовательной платформе «Ростелеком Лицей».
«Четырнадцать лет партнёрства с форумом — это показатель того, что мы не просто оказываем услугу, а вкладываемся в долгосрочные отношения с молодёжью. Сегодняшние участники через несколько лет станут специалистами, предпринимателями, управленцами. И нам важно, чтобы уже сейчас они знали: современные технологии — это не абстрактные категории, а конкретные возможности для развития, творчества и профессионального роста. Именно такие проекты помогают нам оставаться на одной волне с молодым поколением», — прокомментировал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.
Образовательная программа форума включала 11 тематических треков, среди которых «Найди призвание», «Дерзай и открывай», «Расскажи о главном» и «Создавай и вдохновляй». Эксперты «Ростелекома» дополнили её прикладными знаниями о востребованных цифровых компетенциях.
«С “Ростелекомом” мы прошли путь от технического партнёрства к настоящей синергии. Компания глубоко погружается в программу, предлагает темы и форматы, которые по-настоящему увлекают молодёжь. Благодаря такому сотрудничеству технологии превращаются в часть образовательного процесса — это особенно ценно для форума, который стремится идти в ногу со временем», — подчеркнул заместитель директора окружного молодёжного образовательного форума «Молодая волна» Александр Кривоусов.
«Ростелеком» поддерживает молодёжные образовательные форумы на юге России, в числе которых «Ростов», «Машук» и другие. Подробнее о направлениях партнёрства можно узнать на официальном сайте компании.
