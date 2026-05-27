Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге после воздушной атаки повреждения получила котельная

В Таганроге ввели локальный режим ЧС из-за повреждения котельной в результате воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после утренней воздушной атаки была серьезно повреждена котельная. Ее работа была временно приостановлена. В результате без горячего водоснабжения остались жители нескольких домов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Пострадали также двое мирных жителей. Они были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Из-за повреждения котельной власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Специальные службы уже занимаются восстановлением оборудования.

— Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Ситуация находится на постоянном контроле, — сказано в сообщении.