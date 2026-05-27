В Прикамье сотрудники предприятий присоединились к акции по сохранению жаб

Они помогают амфибиям безопасно добираться до водоемов от мест зимовки.

Сотрудники компаний «ОДК-ПМ» и «ОДК-Авиадвигатель» стали участниками акции по сохранению популяции серых жаб. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Ежегодно с наступлением тепла земноводные покидают зимние убежища и направляются к водоемам. Автомобильные дороги, проходящие через пути миграции, становятся серьезным барьером для них. В ходе добровольческой инициативы сотрудники предприятий помогают отлавливать, взвешивать, измерять и безопасно переносить амфибий через трассу.

Полученные данные передаются ученым Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета для мониторинга популяции. Серые жабы играют важную экологическую роль. Они регулируют численность насекомых-вредителей и служат индикатором состояния окружающей среды благодаря высокой проницаемости кожных покровов. Кроме того, они являются неотъемлемым звеном пищевой цепи.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.