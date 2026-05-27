Бежал сквозь боль: 80-летний казахстанец сотворил невероятное на марафоне в ЮАР

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК. По данным ведомства, несмотря на полученную во время забега травму, столичный атлет успешно преодолел полную марафонскую дистанцию в 42,2 километра, продемонстрировав железную выносливость и преданность спорту.
«Салтанат Туйтебаев — яркий представитель активного образа жизни и человек, вносящий значительный вклад в развитие массового спорта», — рассказали в ведомстве.
К слову, это далеко не первый триумф аксакала: в 2025 году наш соотечественник стал чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80−89 лет, преодолев дистанцию за 4 часа 45 минут, а в 2021 году завоевал «серебро» в категории 75−79 лет.
Ранее сообщалось, что казахстанец пробежал 270 км по пустыне Сахара.