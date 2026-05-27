В Красноярском крае усиливают поддержку действующего бизнеса и технологических компаний

В Красноярске проходит региональный форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026», об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Для предпринимателей, самозанятых, экспертов, инвесторов и инноваторов организуют образовательные интенсивы, круглые столы и мастер-классы по актуальным вопросам ведения бизнеса.
На пленарном заседании, которое состоялось 26 мая, в День российского предпринимательства, ведущие эксперты и представители органов власти обсудили вызовы и возможности для бизнеса в новых экономических условиях. В своем приветственном слове губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что в регионе продолжается системная работа по поддержке и развитию предпринимательства.
В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» бесплатно оказывается адресная поддержка по повышению производительности труда. Уже более 150 предприятий края приняли участие в проекте, обеспечив прирост производительности на 15%. С 2022 года в крае эффективно реализуется отдельная программа для малого бизнеса по повышению производительности труда, участие в которой приняли более 50 малых предприятий. Эта практика признана одной из лучших в стране.
Для сокращения времени на подготовку специалистов в крае реализуются федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и краевой проект «Профессионалитет для всех», позволяющие синхронизировать запросы бизнеса с возможностями системы среднего профессионального образования и в короткие сроки подготовить специалистов под нужды конкретных отраслей и производств региона.
В крае продолжает действовать система господдержки. Сейчас акценты помощи переориентированы с запуска новых бизнесов на развитие существующих малых и средних предприятий. Помощь должна приводить к росту инвестиций, увеличению налоговой базы и созданию новых промышленных продуктов. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуются инструменты льготного кредитования, а также «зонтичных» поручительств государственных микрофинансовых и гарантийных организаций.
Особое внимание уделяется технологическим компаниям: в прошлом году шесть организаций получили гранты на внедрение и коммерциализацию своих инновационных разработок. Дополнительно для таких компаний на базе центра «Мой бизнес» был введен специальный продукт микрофинансирования по льготной ставке, что позволило увеличить количество технологических компаний в регионе с 32 до 81. Также Красноярский край активно участвует в федеральной инициативе по созданию и развитию промышленных парков. Один из них находится в Железногорске.
Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в регионе непрерывно идет поиск новых рынков сбыта и стимулирование поставок товаров местных производителей за рубеж. Для этих целей работает Центр поддержки экспорта, который предоставляет более 40 видов услуг.
Уделяется внимание финансовой и нефинансовой поддержке молодежного и социального предпринимательства, развитию бизнеса в муниципальных образованиях. Кроме этого, оказывается содействие предпринимательским инициативам участников СВО. Для них предусмотрен приоритетный доступ к мерам финансовой и инфраструктурной поддержки, реализуется образовательная программа «СВОй бизнес».
Принято решение о приоритете ответственного бизнеса: это позволит не только улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе, но и сформировать модель бизнеса, ориентированного на долгосрочное устойчивое развитие экономики края.
Глава региона отметил, что в крае действуют особые условия налоговой политики: с начала этого года для снижения административной нагрузки в регионе введен специальный режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения. Для предпринимателей также обеспечивается поддержка перехода на новые налоговые режимы — обучающие семинары на базе центра «Мой бизнес». Действуют льготы по налогу на имущество для резидентов ТОР «Железногорск» и Арктической зоны РФ.
Подводя итог своего выступления, Михаил Котюков подчеркнул, что открытый диалог между властью и бизнесом важен для того, чтобы напрямую услышать потребности предпринимателей и вместе выработать решения, которые смогут стать достойным ответом на любую ситуацию в экономике.
«В условиях трансформации экономики нам нужны системные решения, а не разовые меры. Мы будем развивать инфраструктуру, упрощать административные процедуры и делать все, чтобы вести бизнес у нас было комфортно и перспективно. Наша цель — сделать Красноярский край регионом с благоприятным предпринимательским климатом», — отметил Михаил Котюков.
Форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026» продолжит работу до 29 мая, у желающих еще есть шанс бесплатно посетить мастер-классы, консультации и встречи с экспертами. С программой можно ознакомиться на сайте: дни-предпринимательства.рф.