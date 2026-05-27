Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«И что теперь делать, как жить в деревне?» Под Минском медведь вышел прямо к людям

Под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка. Об этом сообщает издание pristalica.by.

Инцидент случился у деревень Сады и Черники Юзуфовского сельсовета, которые расположены в 25 километрах от Минска. Видео встречи с медведем белоруска опубликовала в Threads*. Она сообщила, что хищник находился в 500 метрах от ее участка.

— Видали, медведь. И что теперь делать, как жить в деревне? — задается вопросом женщина.

Пользователи в комментариях отметили, что медведь был споен, и посоветовали белоруске жить, как она жила раньше, не обращая внимание на животное.

Ранее в Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться: «Отдыхал среди деревьев».

Тем временем под Борисовом на видео попало рекордное количество медведей.

А еще медведь неделю приходил на одну и ту же пасеку в Шумилинском районе.

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.