«И что теперь делать, как жить в деревне?» Под Минском медведь вышел прямо к людям

Под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка. Об этом сообщает издание pristalica.by.
Инцидент случился у деревень Сады и Черники Юзуфовского сельсовета, которые расположены в 25 километрах от Минска. Видео встречи с медведем белоруска опубликовала в Threads*. Она сообщила, что хищник находился в 500 метрах от ее участка.
— Видали, медведь. И что теперь делать, как жить в деревне? — задается вопросом женщина.
Пользователи в комментариях отметили, что медведь был споен, и посоветовали белоруске жить, как она жила раньше, не обращая внимание на животное.
Ранее в Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться: «Отдыхал среди деревьев».
Тем временем под Борисовом на видео попало рекордное количество медведей.
А еще медведь неделю приходил на одну и ту же пасеку в Шумилинском районе.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.