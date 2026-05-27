В Сальском районе утонул неизвестный

В акватории реки Маныч в районе с. Екатериновка Сальского района 27 мая спасатели извлекли из воды тело погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
О происшествии спасателям сообщил рыбак, заметивший в воде тело мужчины. Личность мужчины и обстоятельства происшествия выясняются.
