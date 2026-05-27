В Красноярском крае прогнозируют режим «чёрного неба»

НМУ ожидаются в Красноярском крае. В городском округе города Красноярск режим возможно введут с 19:00 27 мая до 10:00 28 мая. А с 19:00 27 мая до 19:00 28 мая есть вероятность, что он будет действовать в таких округах, как Абанский, Ачинский, Балахтинско-Новосёловский, Бирилюсский, Боготольский, Большемуртинского-Сухобузимский, Дзержинско-Тасеевский, Ермаковский, Емельяновский, Идринско-Краснотуранский, Иланско-Нижнеингашский, Ирбейско-Саянский, Канский, Каратузский, Козульский, Курагинский, Манско-Уярский, Минусинский, Назаровский, Рыбинский, Сосновоборский. Также режим «чёрного неба» коснётся городских округов ЗАТО Железногорск и Зеленогорск, пос. Солнечный, городского округа город Дивногорск.