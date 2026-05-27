В Калининградский зоопарк планируют передать лемура и капибару

Животных передадут Новосибирский и Московский зоопарки.

Фото: Калининградский зоопарк.

В Калининградский зоопарк привезут кошачьего лемура и капибару. Их передадут в честь 130-летия учреждения. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

В зоопарк приедут «молодая самочка кошачьего лемура в компанию к нашим Саре и Джулиану от Новосибирского зоопарка и не менее молодая самочка капибары от Московского зоопарка», следует из сообщения пресс-службы.

Напомним, что в честь юбилея зоопарка уже привезли пару фельзум великолепных, молодняк жабовидных квакш, пару малышей носатого полоза Буланже, пару украшенных шипохвостов, а также мадагаскарского фельзума, йеменского хамелеона и австралийских голубых квакш.