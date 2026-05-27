В России разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио, организовано ее производство, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.