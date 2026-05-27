Нет даже в Красной книге. Какие растения исчезли в Волгоградской области

«Всего в Красную книгу Волгоградской области внесено 280 растений, несколько десятков из них — первоцветы, — объясняет учёный. — Природный мир региона очень богат — только тюльпанов у нас известно четыре вида. Например, красного цвета, большой и красивый, это приятно пахнущий, или душистый тюльпан — ранее он назывался тюльпаном Шренка. Тюльпан Биберштейна — это лесной вид. Ещё есть тюльпан двуцветковый — самый ранний. А в Заволжье и в других районах области, кроме того, растёт тюльпан скифский. В Красную книгу занесён только тюльпан приятно пахнущий. Если сорвёте, за это положен крупный штраф».