Нет даже в Красной книге. Какие растения исчезли в Волгоградской области

Весной и летом наш южный край особенно притягателен: он цветёт во всей красе. Но его красота очень хрупкая, она нуждается в постоянной защите — не случайно в Волгоградской области решили переиздать Красную книгу.
Под натиском засухи и человека.
Это издание состоит из двух томов, первый из которых посвящён редким, исчезающим животным региона, второй — растениям, которым грозит истребление. Сейчас предстоит актуализировать имеющиеся сведения и, возможно, добавить новые исчезающие виды.
У региональных экологов, к сожалению, есть масса поводов для тревоги. Так, под угрозой исчезновения находится дрофа — одна из самых крупных птиц в фауне России. В 2024 г. учёные выяснили: численность этих птиц в Заволжье упала в шесть раз за последние 20 лет. Под угрозой также находятся степной орёл и орёл-могильник, каравайка, авдотка, пискулька… Причины возможного исчезновения разные. Например, мраморный чирок доверчив и становится лёгкой добычей охотников, белоглазый нырок болезненно реагирует на ухудшение условий в Волго-Ахтубинской пойме, скопа исчезает из-за загрязнения водоёмов, степная пустельга — из-за применения пестицидов.
В животном мире тоже беда: под угрозой исчезновения оказались русская выхухоль, мохноногий тушканчик, полуденная песчанка, перевязка (это вид куньих) и другие четвероногие.
Как исчез василёк.
По словам доктора биологических наук, профессора ВолГУ Вадима Сагалаева, в регионе беднеет и растительный мир. Сам Вадим Александрович знает это не понаслышке: он выступал редактором двух последних изданий областной Красной книги как раз в части редких, исчезающих растений.
«Всего в Красную книгу Волгоградской области внесено 280 растений, несколько десятков из них — первоцветы, — объясняет учёный. — Природный мир региона очень богат — только тюльпанов у нас известно четыре вида. Например, красного цвета, большой и красивый, это приятно пахнущий, или душистый тюльпан — ранее он назывался тюльпаном Шренка. Тюльпан Биберштейна — это лесной вид. Ещё есть тюльпан двуцветковый — самый ранний. А в Заволжье и в других районах области, кроме того, растёт тюльпан скифский. В Красную книгу занесён только тюльпан приятно пахнущий. Если сорвёте, за это положен крупный штраф».
Нельзя рвать и занесённый в Красную книгу, редчайший для нашей области небесно-голубой цветок — ирис тонколистный. В наших краях его можно встретить только в Светлоярском районе, иногда ещё на южной окраине Волгограда.
В Красную книгу занесён и ирис карликовый, а также брандушка — в народе его называют подснежником. Недавно отцвёл рябчик русский, очень красивое растение. В начале мая всегда распускается другой красавец-первоцвет — птицемлечник.
Профессор обращает внимание: если цветок ириса сорвать, то растение это переживёт, а вот если был сорван тюльпан, да ещё вместе с листьями, то луковица может погибнуть.
Однако главная опасность для растительного и животного мира региона — это освоение земель.
«Собственник ведёт распашку, невзирая на то, что на участке могут произрастать редкие виды растений, — говорит Вадим Александрович. — Самое страшное для них — уничтожение мест обитания. Так, например, несколько видов растений, к примеру, донской василёк, были исключены из Красной книги просто потому, что в Волгоградской области их больше нет. Была распахана балка, где они росли, и всё — этот вид в регионе исчез».
При этом теоретически привлечь владельца земли за такое экологическое нарушение можно, но есть нюансы.
«Прежде всего, собственник земли должен быть предварительно проинформирован, что на его участке произрастают редкие и ценные растения, — объясняет учёный. — Его должны проконсультировать специалисты по этому вопросу. А для этого они обязаны приехать, осмотреть растения, выдать соответствующие документы. В реальности всё это делается очень редко, а земли распахиваются всё больше. К сожалению, редкие, ценные виды растений продолжают уничтожаться».
Насколько далеко это зашло, станет ясно, когда выйдет в свет третье, уточнённое и дополненное издание Красной книги области. Ждать осталось недолго: обновленную Книгу выпустят в 2027 году.