Команда «Красноярского хайкинга» представила масштабное обновление сайта и мобильного приложения «Хайкинг.РФ»

Команда проекта отмечает, что сервис создавался не как «справочник о туризме», а как практический инструмент для путешествий. Сервис объединяет проверенные маршруты, сообщество единомышленников и инструменты для планирования, чтобы каждый мог безопасно и с комфортом совершить свое первое или очередное путешествие. Пользователь может выбрать направление, изучить описание маршрута, оценить сложность и сразу перейти к использованию маршрута непосредственно на местности.