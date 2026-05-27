Команда «Красноярского хайкинга» представила масштабное обновление сайта и мобильного приложения «Хайкинг.РФ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис, который раньше был прежде всего каталогом туристических маршрутов, постепенно превращается в полноценную цифровую среду для любителей пешего туризма и активных путешествий по России.

Обновленные сайт и приложение объединяют сразу несколько функций: информационный портал, маршрутную базу, навигационный сервис и элементы туристической социальной сети. Пользователи могут не только изучать маршруты, но и сохранять собственные походы, следить за активностью друзей, подписываться на других путешественников и делиться своими результатами.

Одним из ключевых нововведений стала система авторизации. После регистрации пользователям становятся доступны дополнительные функции: скачивание треков маршрутов, просмотр профиля высоты, сохранение собственных прохождений и статистики походов. В личном профиле теперь отображаются данные о пройденных маршрутах — километраж, время в пути, набор высоты и история активности.

Команда проекта отмечает, что сервис создавался не как «справочник о туризме», а как практический инструмент для путешествий. Сервис объединяет проверенные маршруты, сообщество единомышленников и инструменты для планирования, чтобы каждый мог безопасно и с комфортом совершить свое первое или очередное путешествие. Пользователь может выбрать направление, изучить описание маршрута, оценить сложность и сразу перейти к использованию маршрута непосредственно на местности.

В обновленном приложении также усилили навигационную составляющую. Среди функций сервиса — отображение маршрутов и объектов, GPS-навигация, запись трека. При включенном GPS в телефоне показывает точное местоположение даже в отсутствии сотовой связи. С помощью приложения можно с легкостью ориентироваться, открыть множество прекрасных мест.

Еще одно важное направление развития — событийный функционал. Теперь пользователи могут регистрироваться на походы и мероприятия прямо через платформу. Все регистрации автоматически сохраняются в профиле пользователя.

Для организаторов походов появилась отдельная возможность самостоятельно создавать мероприятия и открывать регистрацию участников через систему. Это позволяет использовать платформу не только как туристический сервис, но и как инструмент для формирования локальных сообществ и организации хайкинг-активностей.

По словам разработчиков, обновление — это лишь часть большого процесса развития проекта. В последних версиях приложения команда обновила интерфейс, улучшила отображение маршрутов и добавила новые туристические направления. Работа будет продолжаться далее, будут добавляться новые опции, модернизироваться детали с учетом обратной связи от пользователей.

Сегодня Хайкинг.РФ развивается как единая цифровая среда для любителей походов — от новичков, выбирающих первый маршрут выходного дня, до опытных туристов, ведущих собственную историю путешествий и объединяющих вокруг себя сообщество единомышленников.

Проект начал существование благодаря усилиям активистов с 2014 года и развивался исключительно на волонтёрской основе. Последнее обновление приложения и сайта проводилось несколько лет назад. Масштабное обновление стало благодаря поддержке в конкурсе социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Партнёрство».