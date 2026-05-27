Защита в сети. Тактика вторичного удара

В России зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на уже пострадавших от преступных действий граждан. Злоумышленники проникают в тематические чаты и сообщества, где обсуждаются случаи мошенничества, и распространяют через ботов ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы правоохранительных органов.
Мимикрия во вред.
Аферисты копируют реальные новости, стилизуют страницы под государственные ведомства и добавляют «контактные данные» для связи. Под предлогом возврата похищенных средств или перерасчета выплат, в том числе для участников СВО, граждан убеждают оставить персональные данные или вступить в дальнейшее взаимодействие.
На практике подобные действия направлены на повторное вовлечение пострадавших в мошеннические схемы, включая кражу персональных данных, оформление кредитов и выманивание денежных средств.
Депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что злоумышленники всё чаще используют тактику «вторичного удара».
«Мошенники целенаправленно работают с уже пострадавшими людьми, понимая их уязвимое психологическое состояние. Обещание вернуть деньги или получить компенсацию становится мощным инструментом повторного обмана», — поясняет эксперт.
По его словам, особую опасность представляет имитация официальных ресурсов государственных органов.
«Создание фальшивых сайтов и каналов, стилизованных под Следственный комитет или другие ведомства, направлено на формирование ложного доверия. Визуальное сходство с официальными ресурсами может ввести в заблуждение даже внимательных пользователей», — предупреждает Антон Немкин.
Депутат подчеркнул, что государственные органы не ведут подобную работу через мессенджеры и не запрашивают персональные данные в частных переписках.
"Ни одно ведомство не предлагает компенсации через чаты, ботов или личные сообщения. Все официальные процедуры строго регламентированы и проходят исключительно через установленные каналы взаимодействия, — говорит эксперт.
Важна проверка.
Антон Немкин призвал граждан проверять любую информацию и избегать перехода по сомнительным ссылкам.
«Если вам предлагают вернуть деньги или оформить выплату через мессенджер — это прямой признак мошенничества. Необходимо игнорировать такие сообщения и обращаться за разъяснениями только в официальные структуры», — говорит специалист.
Эксперты напоминают: при любых сомнениях важно не вступать в диалог с неизвестными лицами, не передавать персональные данные и не переходить по ссылкам из непроверенных источников.