Эксперты зафиксировали в Красноярском крае выжигание стерни и пожнивных остатков на тысяче гектаров

В мае текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора проводили выездные обследования земель сельскохозяйственного назначения в Назаровском муниципальном округе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на двух участках земли было выявлено выжигание стерни и пожнивных остатков на площади около 1 тысячи гектаров. Специалисты Россельхознадзора напоминают: сжигать стерню и сухостой на земельных участках нельзя, поскольку подобные действия могут привести к возникновению пожаров. Нарушителей ждут штрафы: для граждан они составляют до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей.