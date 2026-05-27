В Красноярском крае двух мужчин осудили за мошенничество с квартирой

В Железногорске двух местных жителей признали виновными в мошенничестве с квартирой мужчины, страдающего алкогольной зависимостью. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, в августе 2023 года фигуранты решили завладеть двухкомнатной квартирой потерпевшего. Мужчине предложили продать жилье, купить ему однокомнатную квартиру, оформить ее на него и доплатить 500 тыс. рублей. На деле, как установил суд, обещания оказались частью мошеннической схемы. Чтобы мужчина не вникал в происходящее, его регулярно угощали алкоголем. В таком состоянии он участвовал в сделках, а обвиняемые возили его по организациям, говорили, какие документы подписывать, и контролировали весь процесс.
Позже потерпевшему сообщили, что однокомнатная квартира уже куплена и он может переезжать. Однако жилье оформили не на него, а на одного из фигурантов. Только после вмешательства правоохранителей квартиру переписали на мужчину. При этом новое жилье оказалось в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.
Суд признал мужчин виновными в мошенничестве, повлекшем лишение права на жилое помещение. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 12 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов.